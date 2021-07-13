Украина

Новые соглашения подписали Даниил Варакута, Петр Долгов и Максим Брагару.

Черноморец на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с вратарем Даниилом Варакутой, защитником Петром Долговым и полузащитником Максимом Брагару.

Долгов присоединился к одесской команде в 2019 году, а Варакута и Брагару — в 2020 году.

В минувшем сезоне Варакута провел 10 матчей, их которых два на ноль при 12 пропущенных мячах. На счету Долгова 12 поединков, а у Брагару 25 игр, четыре гола и три ассиста.

Напомним, в первом туре УПЛ Черноморец сыграет против черниговской Десны. Игра состоится 25 июля.

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