Украина

Защитник Динамо высказался о победе над Эвианом.

Украинский защитник Динамо Владислав Дубинчак, который поехал на сборы в Швейцарию в первой командой "бело-синих", рассказал об атмосфере на тренировках, настроении команды и подвел итоги победного матча против Эвиана (3:0)

Дубинчак заявил, что "не имеет значения, какой чемпионат представляет соперник".

Тренер дает задание держать темп, играть в свою игру, налаживать взаимосвязи на поле. Стараемся смотреть не на соперника, а на себя.

Также футболист рассказал, как более опытные футболисты принимают в команде молодых исполнителей.

Все понимают, все через это проходят. Нет никакого давления, наоборот, старшие партнеры по команде стараются поддержать, подсказать. Думаю, молодым ребятам сейчас легко.

Де Пена на позиции левого защитника? - Он хороший левша, у него развита левая нога, поэтому, думаю, ему не тяжело играть. Тем более с такой командой, французы немного атаковали.

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