Украина

Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.

В рамках товарищеского поединка киевское Динамо на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии уверенно обыграло французский Эвиан со счетом 3:0.

Победу команде Мирчи Луческу принесли забитые мячи в исполнении Владислава Ваната и Богдана Леднева, который оформил дубль.

Видео голов и обзор матча:

Динамо — Эвиан 3:0

Голы: Леднев, 2, 38, Ванат, 17.

Динамо: Бойко (Моргун, 46), Кендзера (Вивчаренко, 46), Тымчик (Сирота, 61), Шабанов, Дубинчак (Родригес, 46), Бенито, Де Пена, Гармаш (Буяльский, 61), Леднев (Андриевский, 61), Коробенко (Шепелев, 61), Ванат (Кулач, 46).

Эвиан (стартовый состав): Моди, Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.