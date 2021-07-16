Исмаили, Сергей Кривцов, Витао, Марлос и Маркос Антонио продолжают восстанавливаться от повреждений.
Футболисты Шахтера. Фото ФК Шахтер
16 июля 2021, 22:55
Донецкий Шахтер продолжает готовится в новому сезону. "Горняки" провели тренировку на базе в Святошино.
По информации пресс-службы, в рамках занятия некоторые футболисты основы Шахтера тренировались по индивидуальной программе.
Так, защитники Сергей Кривцов и Витао и Исмаили, и полузащитники Марлос и Маркус Антонио — проводили тренировочное занятие по индивидуальной программе.
Ожидается, что все они в ближайшие дни вернутся в общую группу донецкой команды.
Ранее сообщалось, что Шахтер помпезно представил новую форму на следующий сезон. Стоит отметить, что команда Де Дзерби стартует в УПЛ матчем против Ингульца.