Украина

Исмаили, Сергей Кривцов, Витао, Марлос и Маркос Антонио продолжают восстанавливаться от повреждений.

Донецкий Шахтер продолжает готовится в новому сезону. "Горняки" провели тренировку на базе в Святошино.

По информации пресс-службы, в рамках занятия некоторые футболисты основы Шахтера тренировались по индивидуальной программе.

Так, защитники Сергей Кривцов и Витао и Исмаили, и полузащитники Марлос и Маркус Антонио — проводили тренировочное занятие по индивидуальной программе.

Ожидается, что все они в ближайшие дни вернутся в общую группу донецкой команды.

Ранее сообщалось, что Шахтер помпезно представил новую форму на следующий сезон. Стоит отметить, что команда Де Дзерби стартует в УПЛ матчем против Ингульца.