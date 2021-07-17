Украина

Скандал с участием львовского Руха и руководства Украинской ассоциации футбола продолжается.

Пресс-служба львовского Руха вчера, 16 июля, сообщила о том, что планирует временно проводить свои домашние матчи украинской Премьер-лиги на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича, пока клуб не устранит недостатки львовского стадиона Украина, ставших причиной потери им третьей категории.

Однако, как сообщает Telegram-канал Бомбардир, Украинская ассоциация футбола не разрешила Руху проводить свои поединки в Тернополе, ссылаясь на то, что это противоречит регламенту УПЛ (команда должна проводить свои домашние матчи в пределах своего города или области).

Только вот в данной ситуации есть один момент: ровненский Верес, повысившийся в классе по итогам минувшего сезона Первой лиги, в предстоящей кампании УПЛ будет играть в Луцке. Руководство УАФ разрешило Вересу играть в другой области, поскольку, якобы, клуб на данный момент строит собственный стадион и других альтернатив нет.

По информации источника, президент львовского Руха Григорий Козловский всерьез рассматривает вариант с закрытием проекта и прекращением функционирования клуба, о чем уже ранее предостерегали непосредственно в стане львовской команды.