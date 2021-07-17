Украина

Стал известен состав киевлян в товарищеском матче.

Динамо продолжает подготовку к следующему сезону и в рамках контрольного поединка встретится с Ниццей.

Мирча Луческу вновь доверил место в стартовом составе Илье Шкурину. В обороне сыграют Сирота и Дубинчак.

Состав Динамо: Бойко — Тымчик, Кендзьора, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шепелев — Родригес, Буяльский, Де Пена — Шкурин

Матч состоится в субботу, 17 июля, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна видео-трансляция.