Украина

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков рассказал о подготовке к сезону.

Виктор Цыганков считает, что подготовка Динамо к сезону-2021/22 проходит успешно.

"После Евро-2020 было всего 10 или 11 дней, толком отдохнуть не удалось, только дух перевел, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Динамо — мой любимый клуб, за всеми соскучился, всех рад видеть".

"Начинаем работать, ставя перед собой те же цели: выиграть все возможное в новом сезоне. Когда возвращаешься к любимому делу — это всегда приносит удовольствие".

"У нас молодая команда с талантливыми футболистами и правильным тренерским штабом, который может раскрыть потенциал игроков. Прогресс каждого футболиста с каждым годом улучшается, поэтому мы на правильном пути, и все у нас получится".

"Мы готовимся к Лиге чемпионов, поэтому надо играть с сильными командами из ведущих чемпионатов. Но не воспринимаем встречу с Вильярреалом, как возможность реванша. Это просто товарищеский матч, в котором можно оценить свои силы и прогрессировать".

"Что касается Евро-2020, то, в целом, для Украины это достижение, и людям принесло радость. Но надо ставить планку еще выше. Дай Бог, новое поколение футболистов будет прогрессировать и на будущих чемпионатов мы добьемся большего".

В субботу, 17 июля, Динамо проведет очередной спарринг — на сей раз против Ниццы. Начало в 21:00 по киевскому времени.