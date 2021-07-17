Украина

Президент Руха поделился откровенным признанием.

Президент львовского Руха Григорий Козловский отреагировал на новость о том, что Украинская ассоциация футбола запретила его команде выступать на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича, ссылаясь на регламент УПЛ.

Футбольный функционер опубликовал в своем Instagram видео, подписав его следующим образом:

"Кратко об УАФ. Привет всем "друзьям" журналистам, особенно львовским. Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом, стоя на коленях. Все будет Украина".

Опубликованное видео:

В комментариях у Григория Козловского спросили, зачем клубы голосовали за Андрея Павелко на пост президент УАФ, на что президент Руха ответил следующее:

"Мы не голосовали за Павелко. Кстати, единственный клуб, который не проголосовал".

Напомним, что из-за запрета УАФ по отношению к Руху временно проводить матчи в Тернополе, пока клуб не устранит недостатки львовского стадиона Украина, ставших причиной потери им третьей категории, львовская команда может прекратить свое существование.