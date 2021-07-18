Два клуба УПЛ провели очную встречу товарищеского характера.
Игроки Десны, фото ФК Десна Чернигов
18 июля 2021, 19:58
Завершился товарищеский поединок между черниговской Десной и ровненским Вересом, который прошел в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги.
Подопечные Александра Рябоконя отправили в ворота соперника два безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы одержать положительный для себя результат в этом матче.
Десна - Верес 2:0
Голы: Тотовицкий, Завийский
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