Украина

Два клуба УПЛ провели очную встречу товарищеского характера.

Завершился товарищеский поединок между черниговской Десной и ровненским Вересом, который прошел в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги.

Подопечные Александра Рябоконя отправили в ворота соперника два безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы одержать положительный для себя результат в этом матче.

Десна - Верес 2:0

Голы: Тотовицкий, Завийский

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.