Украина

Киевская команда победила благодаря голам Леднева и Гармаша.

Динамо Киев в рамках товарищеского поединка встречалась с Этуалем и добилось победы с комфортным счетом.

Голами за киевскую команду отметились Богдан Леднев в середине первого тайма и Денис Гармаш ближе к концу встречи.

Динамо — Этуаль 2:0

Голы: Леднев, 33, Гармаш, 84

Стартовый состав Динамо: Бущан — Караваев (Вивчаренко, 72), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Миколенко (Сидклей, 61) — Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63) — Цыганков (Бенито, 63), Леднев, Антюх (Кулач, 63) — Вербич (Ванат, 46)

Напомним, что ранее Динамо Киев в рамках контрольного поединка встречалось с французской Ниццей и уступило со счетом 1:2.