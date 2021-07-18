Киевская команда победила благодаря голам Леднева и Гармаша.
Радость игроков Динамо, фото Динамо
18 июля 2021, 19:54
Динамо Киев в рамках товарищеского поединка встречалась с Этуалем и добилось победы с комфортным счетом.
Голами за киевскую команду отметились Богдан Леднев в середине первого тайма и Денис Гармаш ближе к концу встречи.
Динамо — Этуаль 2:0
Голы: Леднев, 33, Гармаш, 84
Стартовый состав Динамо: Бущан — Караваев (Вивчаренко, 72), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Миколенко (Сидклей, 61) — Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63) — Цыганков (Бенито, 63), Леднев, Антюх (Кулач, 63) — Вербич (Ванат, 46)
Напомним, что ранее Динамо Киев в рамках контрольного поединка встречалось с французской Ниццей и уступило со счетом 1:2.