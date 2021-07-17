Киевляне проиграли французской команде.
Игроки Динамо, фото Динамо
17 июля 2021, 22:54
Динамо Киев в рамках контрольного поединка встречалось с французской Ниццей и уступило со счетом 1:2.
Подопечные Мирчи Луческу открыли счет благодаря точному удару Ильи Шкурина в конце первой половины игры.
Тем не менее, французы нашли в себе силы и забили дважды благодаря усилиям Ндойе и Трулле во втором тайме.
Динамо — Ницца 1:2
Голы: Шкурин, 38 — Ндойе, 71, Трулле, 80
Состав Динамо: Бойко — Тымчик, Кендзьора, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шепелев — Родригес, Буяльский, Де Пена — Шкурин
Напомним, что для Ильи Шкурина забитый гол стал третьим кряду в новой команде.