Украина

Киевляне проиграли французской команде.

Динамо Киев в рамках контрольного поединка встречалось с французской Ниццей и уступило со счетом 1:2.

Подопечные Мирчи Луческу открыли счет благодаря точному удару Ильи Шкурина в конце первой половины игры.

Тем не менее, французы нашли в себе силы и забили дважды благодаря усилиям Ндойе и Трулле во втором тайме.

Динамо — Ницца 1:2

Голы: Шкурин, 38 — Ндойе, 71, Трулле, 80

Состав Динамо: Бойко — Тымчик, Кендзьора, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шепелев — Родригес, Буяльский, Де Пена — Шкурин

Напомним, что для Ильи Шкурина забитый гол стал третьим кряду в новой команде.