Украина

Львовский клуб не упустил возможность пнуть УАФ в своем официальном заявлении.

Как стало известно из сообщения на официальном сайте львовского Руха, киевское Динамо, как владелец стадиона Динамо им. В. Лобановского, дало согласие на проведение домашних матчей "желто-черных" в грядущем сезоне на данной арене.

Письмо соответствующего содержания львовский клуб направил на имя Первого вице-президента "бело-синих" Виталия Сивкова.

В ответном послании от киевлян заявлялось об отсутствии претензий по поводу реализации данной идеи.

После соблюдения формальностей, Рух поблагодарил руководство Динамо следующими словами: "Футбольный клуб Рух выражает искренние слова благодарности киевском Динамо и его Президенту Игорю Суркису за публичную поддержку. Игорь Михайлович лично связался с Григорием Козловским и протянул руку помощи ФК Рух в сложившейся ситуации.

ФК Динамо первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразил четкую и однозначную позицию по преследованиям со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией и не боятся ее публично высказывать.

Мы в свою очередь заверяем, и в дальнейшем поддерживать все клубы, которые идут против той произвольной системы, которая образовалась сейчас в украинском футболе, и Его Величества "Царя всея футбола". Можем заверить наших болельщиков, футбольную общественность, друзей и недругов, что мы продолжаем нашу борьбу и верим в победу".

Напомним, что ранее Руху было запрещено использовать Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича в качестве своей домашней арены, после чего клуб грозился прекратить существование.

Напоследок, львовский клуб оставил недвусмысленное послание причастным ко скандалу чиновникам: "Большой физкульт-привет чиновникам УАФ и вашему патрону! Друзьям — все! Врагам — закон?".

Отметим, что первый матч нового сезона для Руха пройдет в Харькове — против Металлиста 1925.