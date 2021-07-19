Украина

"Горняки" провели официальную презентацию своих новичков.

В киевском PM Hall состоялась официальная презентация новичков донецкого Шахтера, которые были подписаны в летнее трансферное окно.

Центральный защитник Марлон, полузащитник Педриньо и нападающий Лассина Траоре получили свои игровые футболки, в которых будут выступать в составе "горняков".

Марлон выбрал 26-й номер, Педриньо — 38-й, а Траоре — 23-й.

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