Украина

Александрийцы усилили атакующую линию.

Александрия оформила переход нападающего Дженоа Клаудио Спинелли, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Клаудио — воспитанник аргентинского Тигре. В 2018 году перебрался в Дженоа и сразу же был отдан в аренду в Кротоне.

Выступал за клубы Сан-Мартин Сан-Хуан (Аргентина), Кротоне (Италия), Химнасия Ла-Плата (Аргентина), Копер (Словения).

В прошлом сезоне аргентинский нападающий провел 29 матчей за Копер, в которых отметился тремя забитыми голами и результативной передачей.

Напомним, что ранее александрийцы объявили о подписании бывшего нападающего Зари Сергея Гриня.