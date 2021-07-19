Александрийцы усилили атакующую линию.
Клаудио Спинелли, фото Александрия
19 июля 2021, 19:59
Александрия оформила переход нападающего Дженоа Клаудио Спинелли, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Клаудио — воспитанник аргентинского Тигре. В 2018 году перебрался в Дженоа и сразу же был отдан в аренду в Кротоне.
Выступал за клубы Сан-Мартин Сан-Хуан (Аргентина), Кротоне (Италия), Химнасия Ла-Плата (Аргентина), Копер (Словения).
В прошлом сезоне аргентинский нападающий провел 29 матчей за Копер, в которых отметился тремя забитыми голами и результативной передачей.
Напомним, что ранее александрийцы объявили о подписании бывшего нападающего Зари Сергея Гриня.