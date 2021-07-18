Украина

Оба матча были сыграны в один день.

Александрия завершила программу контрольных матчей на предсезонных сборах — сообщает официальный сайт клуба.

Соперником неудачника минувшего сезона УПЛ стал представитель Первой лиги Кривбасс, причем команды провели два матча с разницей в два часа, но разными составами.

В первом поединке дублем в составе Александрии отметился Денис Устименко, а во втором отличился Андрей Новиков.

Александрия — Кривбасс 2:2

Александрия: Ермаков, Сацевич, Устименко, Кожушко, Дришлюк, Мустафаев, Базаев и четыре игрока на просмотре.

Александрия — Кривбасс 1:1

Александрия: Билык, Копина, Дубра, Стецькив, Демченко, Бабогло, Калюжный, Ковалец, Третьяков, Новиков, игрок на просмотре.