Украина

Первый поединок новой кампании чемпионата Украины пройдет при поддержке зрителей.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что поединок первого тура украинской Премьер-лиги между ПФК Львов и Мариуполем, который откроет новый сезон, находится под угрозой срыва из-за массового заражения коронавирусом в стане львовской команды.

Однако, как стало известно Football.ua, матч между подопечными Анатолия Бессмертного и коллективом Остапа Маркевича состоится в пятницу, 23 июля, как и планировалось по ранее составленному расписанию. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

Более того, также можем подтвердить, что встреча Львова и Мариуполя на Арене Львов пройдет при поддержке зрителей.

На данное противостояние уже стартовала продажа билетов, цена которых варьируется от 25 до 250 гривен.

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