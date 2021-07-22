Полузащитник еще не решил, что будет делать в дальнейшем.
Максим Малышев, getty images
22 июля 2021, 20:28
Контракт между Максимом Малышевым и Шахтером подошел к концу, но футболист пока что не готов комментировать свое будущее, сообщает Isport.
"Пока без комментариев, на данном этапе не готов говорить о дальнейших планах", — сказал украинский полузащитник.
Максим Малышев длительный период провел в лазарете из-за хронических проблем с коленом.
Отметим, что в последний раз футболист выходил в составе дончан на поле еще 3 апреля 2019 года.
Напомним, что суммарно за Шахтер Максим Малышев отыграл 77 матчей, в которых отметился семью голами и результативной передачей.