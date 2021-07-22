Украина

Полузащитник еще не решил, что будет делать в дальнейшем.

Контракт между Максимом Малышевым и Шахтером подошел к концу, но футболист пока что не готов комментировать свое будущее, сообщает Isport.

"Пока без комментариев, на данном этапе не готов говорить о дальнейших планах", — сказал украинский полузащитник.

Максим Малышев длительный период провел в лазарете из-за хронических проблем с коленом.

Отметим, что в последний раз футболист выходил в составе дончан на поле еще 3 апреля 2019 года.

Напомним, что суммарно за Шахтер Максим Малышев отыграл 77 матчей, в которых отметился семью голами и результативной передачей.