Украина

Команда готовится к финальным матчам чемпионата.

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к двум финальным турам украинской Премьер-лиги, в рамках которых сыграет против Миная и Ингульца.

С первой командой "горняков" тренировался перспективный 17-летний защитник Роман Савченко из команды U-19.

Продолжающие восстановление Максим Малышев и Исмаили тренировались по индивидуальной программе.

Отметим, что 25-го тура УПЛ Минай — Шахтер пройдет на НСК Олимпийский в Киеве 6 мая. Начло встречи — в 19:00.

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