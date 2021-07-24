Украина

Football.ua анализирует команды УПЛ перед началом чемпионата и делает свой прогноз на итоговые места команд в турнирной таблице.

Прогнозы и предсказания — вещь неблагодарная и весьма коварная. Явный аутсайдер может оказаться в числе сильнейших, а фаворит не оправдать возложенных ожиданий. Мы же коротко пройдемся по командам УПЛ и, исходя из летних трансферных компаний, сделаем свои выводы относительно их шансов занять то или иное место в турнирной таблице по итогам сезона. Динамо

Киевляне, как и предполагалось, не стали тратить большие деньги в летнее трансферное окно. Команду усилили Денис Антюх из Колоса, а также Илья Шкурин из ЦСКА, который за киевлян будет выступать на правах аренды. Из футболистов, которые представляли хоть какую-то ценность для первой команды, никто не покинул клуб.

Прогноз: 2 место

Шахтер

Донецкий клуб хорошенько поработал на трансферном рынке. Были приобретены футболисты во все проблемные позиции: Марлон, Педриньо, Траоре. Также был куплен молодой бразилец Винисиус Тобиас, который присоединится к команде в феврале при достижении 18-летнего возраста.

Прогноз: 1 место

Заря

Луганчане действительно потеряли нескольких важных исполнителей для своей команды — Владлен Юрченко, Дмитрий Иванисеня, Никола Василь.

На свободном трансфере были подписаны Снурницын и Имереков, а также в аренду пришли Алибеков и Булеца. Также пришел в команду бразилец Гильермо. О том, насколько это усиление для команды будем говорить уже чуть позже

Прогноз: 4 место

Колос

Клуб из Ковалевки сумел забрать лидеров Ингульца и Миная — Сичинаву и Нуриева. Также был подписан бразилец Диего Сантос из чемпионата Беларуси. Правда, и потерял Колос несколько важных игроков своей команды. Динамо выкупило контракт Дениса Антюха. Арендные соглашения закончились у Кучерука, Исаенко, Смирного и Кравченко. Ориховский на правах свободного агенты перешел в Рух.

Прогноз: 5 место

Ворскла

Катастрофических потерь Ворскла не понесла, зато к полтавчанам присоединились Тамм из Десны и Бондаренко из Шахтера (который центральный защитник), также из Шахтера на правах аренды перешел Вакула. И еще один очень любопытный переход — возвращение Адеринсолы Эсеолы, который до этого весьма успешно выступал в составе Кайрата.

Прогноз: 6 место

Десна

Кто точно просядет в этом сезоне, так это Десна. Команда потеряла огромное количество своих лидеров и судорожно пытается восполнить пробелы. Пока это выглядит как латание дыр на тонущем корабле. Хотелось бы ошибаться, но как нам кажется, то регресс "северян" в предстоящем сезоне очевиден и неизбежен.

Прогноз: 12 место

Днепр-1

Проваленная первая половина сезона не позволила Днепру-1 по итогам прошлого чемпионата рассчитывать на еврокубки. Команда выглядит достаточно крепко и сбалансировано. Эта команда во главе с Игорем Йовичевичем вполне способна навязать борьбу луганской Заре за бронзовые медали чемпионата.

Прогноз: 3 место

Львов

Львов продолжает оставаться одной из самых загадочных команд УПЛ. Процессы внутри клуба скрыты от посторонних глаз и потому очень тяжело представить, каким Львов предстанет в предстоящем сезоне. В начале прошлого чемпионата команда выглядела максимально безнадежно. Казалось, что пациент скорее мертв, чем жив, но Анатолий Бессмертный сумел его воскресить и выдать ударную концовку, которая позволила львовянам финишировать на восьмом месте. На этот сезон мы предрекаем Львову борьбу за выживание.

Прогноз: 16 место

Александрия

Еще одна команда, которая сильно видоизменилась — это Александрия. Команда потеряла большое количество многолетних лидеров. Команду также покинул главный тренер Владимир Шаран, который долгие годы был несменным наставником команды. Неудивительно будет, если команду будет трясти на старте, и по итогу она не сумеет занять высокое место по итогу сезона.

Прогноз: 9 место

Рух

Путь Руха в прошлом сезоне был в чем-то похож на путь Днепра-1. Рух очень плохо выглядел на старте, но ближе к окончанию чемпионата набрал приличный ход и сумел за несколько туров обеспечить себе комфортное положение в борьбе за выживание. Учитывая ресурсы Руха, предполагаем, что в этом сезоне львовянам удастся показать результат гораздо лучше.

Прогноз: 8 место

Мариуполь

Команда Остапа Маркевича в прошлом чемпионате играл в достаточно привлекательный футбол. Во многих матчах она не досчиталась очков из-за грубых судейских ошибок. Тем не менее молодежь Шахтера показывала, что на этом уровне может вполне беспроблемно решать задачу и сохранять прописку в элите. Правда, придется делать это без Сикана и Бондаренко, но может найдутся новые талантливые ребята в молодежке Шахтера.

Прогноз: 7 место

Ингулец

Скромный во всех отношениях клуб из Петрово в прошлом сезоне зарекомендовал себя командой с характером. Практически всем командам довелось очень непросто в играх против Ингульца. Команду Лавриненко покинул Сичинава, который был главной ударной силой, но пришел Ситало. Также пришли: Чогадзе, Опанасенко, Полегенько и Гальчук. Наверняка, Ингульцу вновь придется бороться за сохранение прописки, с чем команда с такой психологией должна справиться.

Прогноз: 13 место

Минай

Судьба Миная после вылета из УПЛ была неизвестна. Даже была информация о том, что клуб может прекратить свое существование. Но, благодаря Олимпику, Минай сохранил свое место в элите, вернул Василия Кобина на пост главного тренера, и готов повторить свой "успех" прошлого сезона. Правда, предпосылок для успешной борьбы за сохранение прописки нет никаких.

Прогноз: 15 место

Черноморец

Одесский клуб изрядно усилился "десантом" из киевского Динамо. 12 молодых динамовцев будут помогать одесситам закрепиться в элите. Индивидуального мастерства и качества этих игроков должно вполне хватить для решения такого рода задачи.

Прогноз: 10 место

Металлист-1925

Металлист-1925 достаточно долго и упорно шел к УПЛ. В первой лиге эта команда сыскала славу той, которая мало забивает, но еще меньше пропускает. Такие команды обычно преуспевают в украинском футболе. Перед стартом сезона были сделаны интересные точечные усиления. Мотивация у Металлиста-1925 будет запредельная, ведь им на пятки в их городе наступает Металлист Ярославского и необходимо бороться за своего болельщика.

Прогноз: 11 место

Верес

Верес известен большому количеству украинских болельщиков благодаря Диме Поворознюку, который снял отличный сериал про выступления этой команды в Первой лиге. Состав достаточно сбитый, имеются исполнители с опытом игры в УПЛ. Но зная о всех проблемах с инфраструктурой, стадионом и всем прочим, клубу из Ровно будет очень сложно в УПЛ. На одном энтузиазме и желании тут далеко не уедешь, а потому борьба за выживание — справедливый прогноз на предстоящий сезон.

Прогноз: 14 место

Сергей Горбаченко, Football.ua