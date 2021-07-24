  1. Прогнозы и предсказания — вещь неблагодарная и весьма коварная. Явный аутсайдер может оказаться в числе сильнейших, а фаворит не оправдать возложенных ожиданий. Мы же коротко пройдемся по командам УПЛ и, исходя из летних трансферных компаний, сделаем свои выводы относительно их шансов занять то или иное место в турнирной таблице по итогам сезона.

  2. Динамо

Киевляне, как и предполагалось, не стали тратить большие деньги в летнее трансферное окно. Команду усилили Денис Антюх из Колоса, а также Илья Шкурин из ЦСКА, который за киевлян будет выступать на правах аренды. Из футболистов, которые представляли хоть какую-то ценность для первой команды, никто не покинул клуб.

Прогноз: 2 место

Шахтер

Донецкий клуб хорошенько поработал на трансферном рынке. Были приобретены футболисты во все проблемные позиции: Марлон, Педриньо, Траоре. Также был куплен молодой бразилец Винисиус Тобиас, который присоединится к команде в феврале при достижении 18-летнего возраста.

Прогноз: 1 место

Заря

Луганчане действительно потеряли нескольких важных исполнителей для своей команды  Владлен Юрченко, Дмитрий Иванисеня, Никола Василь.

На свободном трансфере были подписаны Снурницын и Имереков, а также в аренду пришли Алибеков и Булеца. Также пришел в команду бразилец Гильермо. О том, насколько это усиление для команды будем говорить уже чуть позже

Прогноз: 4 место

Колос

Клуб из Ковалевки сумел забрать лидеров Ингульца и Миная  Сичинаву и Нуриева. Также был подписан бразилец Диего Сантос из чемпионата Беларуси. Правда, и потерял Колос несколько важных игроков своей команды. Динамо выкупило контракт Дениса Антюха. Арендные соглашения закончились у Кучерука, Исаенко, Смирного и Кравченко. Ориховский на правах свободного агенты перешел в Рух.

Прогноз: 5 место

Ворскла

Катастрофических потерь Ворскла не понесла, зато к полтавчанам присоединились Тамм из Десны и Бондаренко из Шахтера (который центральный защитник), также из Шахтера на правах аренды перешел Вакула. И еще один очень любопытный переход  возвращение Адеринсолы Эсеолы, который до этого весьма успешно выступал в составе Кайрата.

Прогноз: 6 место

Десна

Кто точно просядет в этом сезоне, так это Десна. Команда потеряла огромное количество своих лидеров и судорожно пытается восполнить пробелы. Пока это выглядит как латание дыр на тонущем корабле. Хотелось бы ошибаться, но как нам кажется, то регресс "северян" в предстоящем сезоне очевиден и неизбежен.

Прогноз: 12 место

Днепр-1

Проваленная первая половина сезона не позволила Днепру-1 по итогам прошлого чемпионата рассчитывать на еврокубки. Команда выглядит достаточно крепко и сбалансировано. Эта команда во главе с Игорем Йовичевичем вполне способна навязать борьбу луганской Заре за бронзовые медали чемпионата.

Прогноз: 3 место

Львов

Львов продолжает оставаться одной из самых загадочных команд УПЛ. Процессы внутри клуба скрыты от посторонних глаз и потому очень тяжело представить, каким Львов предстанет в предстоящем сезоне. В начале прошлого чемпионата команда выглядела максимально безнадежно. Казалось, что пациент скорее мертв, чем жив, но Анатолий Бессмертный сумел его воскресить и выдать ударную концовку, которая позволила львовянам финишировать на восьмом месте. На этот сезон мы предрекаем Львову борьбу за выживание.

Прогноз: 16 место

Александрия

Еще одна команда, которая сильно видоизменилась  это Александрия. Команда потеряла большое количество многолетних лидеров. Команду также покинул главный тренер Владимир Шаран, который долгие годы был несменным наставником команды. Неудивительно будет, если команду будет трясти на старте, и по итогу она не сумеет занять высокое место по итогу сезона.

Прогноз: 9 место

Рух

Путь Руха в прошлом сезоне был в чем-то похож на путь Днепра-1. Рух очень плохо выглядел на старте, но ближе к окончанию чемпионата набрал приличный ход и сумел за несколько туров обеспечить себе комфортное положение в борьбе за выживание. Учитывая ресурсы Руха, предполагаем, что в этом сезоне львовянам удастся показать результат гораздо лучше.

Прогноз: 8 место

Мариуполь

Команда Остапа Маркевича в прошлом чемпионате играл в достаточно привлекательный футбол. Во многих матчах она не досчиталась очков из-за грубых судейских ошибок. Тем не менее молодежь Шахтера показывала, что на этом уровне может вполне беспроблемно решать задачу и сохранять прописку в элите. Правда, придется делать это без Сикана и Бондаренко, но может найдутся новые талантливые ребята в молодежке Шахтера.

Прогноз: 7 место

Ингулец

Скромный во всех отношениях клуб из Петрово в прошлом сезоне зарекомендовал себя командой с характером. Практически всем командам довелось очень непросто в играх против Ингульца. Команду Лавриненко покинул Сичинава, который был главной ударной силой, но пришел Ситало. Также пришли: Чогадзе, Опанасенко, Полегенько и Гальчук. Наверняка, Ингульцу вновь придется бороться за сохранение прописки, с чем команда с такой психологией должна справиться.

Прогноз: 13 место

Минай

Судьба Миная после вылета из УПЛ была неизвестна. Даже была информация о том, что клуб может прекратить свое существование. Но, благодаря Олимпику, Минай сохранил свое место в элите, вернул Василия Кобина на пост главного тренера, и готов повторить свой "успех" прошлого сезона. Правда, предпосылок для успешной борьбы за сохранение прописки нет никаких.

Прогноз: 15 место

Черноморец

Одесский клуб изрядно усилился "десантом" из киевского Динамо. 12 молодых динамовцев будут помогать одесситам закрепиться в элите. Индивидуального мастерства и качества этих игроков должно вполне хватить для решения такого рода задачи.

Прогноз: 10 место

Металлист-1925

Металлист-1925 достаточно долго и упорно шел к УПЛ. В первой лиге эта команда сыскала славу той, которая мало забивает, но еще меньше пропускает. Такие команды обычно преуспевают в украинском футболе. Перед стартом сезона были сделаны интересные точечные усиления. Мотивация у Металлиста-1925 будет запредельная, ведь им на пятки в их городе наступает Металлист Ярославского и необходимо бороться за своего болельщика.

Прогноз: 11 место

Верес

Верес известен большому количеству украинских болельщиков благодаря Диме Поворознюку, который снял отличный сериал про выступления этой команды в Первой лиге. Состав достаточно сбитый, имеются исполнители с опытом игры в УПЛ. Но зная о всех проблемах с инфраструктурой, стадионом и всем прочим, клубу из Ровно будет очень сложно в УПЛ. На одном энтузиазме и желании тут далеко не уедешь, а потому борьба за выживание  справедливый прогноз на предстоящий сезон.

Прогноз: 14 место

Сергей Горбаченко, Football.ua