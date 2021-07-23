Украина

Стал известен стартовый состав "бело-синих" на товарищескую встречу с немецким клубом.

Динамо Киев продолжает подготовку в к новому сезону украинской Премьер-лиги путем проведения товарищеских поединков. Следующим соперником "белосиних" станет немецкий Унион.

Тренерский штаб Мирчи Луческу определился со стартовым составом на данное противостояние, которое состоится сегодня, 23 июля, в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что следить за событиями товарищеского матча Динамо Киев — Унион Берлин вы сможете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.