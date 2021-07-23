Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию товарищеского поединка.
ФК Динамо Киев
23 июля 2021, 09:19
Киевское Динамо продолжает подготовку в Австрии к новому сезону украинской Премьер-лиги путем проведения товарищеских поединков.
Следующим соперником подопечных Мирчи Лучески во время третьего предсезонного сбора станет берлинский Унион, выступающий в Бундеслиге.
Контрольная встреча Динамо и Униона состоится в пятницу, 23 июля. Начало — в 18:00.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:
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