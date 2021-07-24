Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Шахтер в рамках поединка первого тура элитного дивизиона чемпионата Украины примет в Киеве Ингулец.

Шахтер — Ингулец

Суббота, 24 июля, 19:30. Стадион НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр встречи — Дмитрий Кривушкин (Харьков). Трансляция на телеканале Футбол 2.

Шахтер несколько ранее, чем обычно, вернулся в Украину и уже успел провести товарищескую игру против Оболони. Уровни rоманд отличались существенно, а потому дончане не испытали никаких сложностей, отправив в ворота соперника пять безответных мячей. Однако в этот раз противник посерьезнее.

Данный матч станет первым экзаменом Роберто Де Дзерби на посту главного тренера "горняков". Итальянский специалист имел некоторое время, чтобы реализовать свои наработки, но спрашивать с итальянца сполна пока что не стоит. Рисунок игры уже видится и очень интересно, кто же станет новыми лидерами "горняков".

Что касается Ингульца, то команда будет очень мотивирована. Вряд ли в команде забыли несостоявшийся матч чемпионата Украины из-за отсутствия подогрева поля. Виноватых искать не будем, все равно петровцы будут использовать это как дополнительную мотивацию в данной игре, а желания в матче против такого соперника и так не занимать.

Подопечные Сергея Лавриненко довольно хорошо смотрелись в товарищеских поединках и показали неплохие результаты. К тому же, Ингулец провел качественное усиление состава — Опанасенко, Гальчук, Полегенько, Ситало и Чогадзе. Все эти исполнители на хорошем счету в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Шахтер тоже хорошо поработал на трансферном рынке, но тут нет смысла сравнивать — ресурсы команд несоизмеримы. С большой долей вероятности мы увидим на поле сразу трех новичков — Траоре, Педриньо и Марлона. Очень интересно понаблюдать, кто же возьмет на себя лидерские обязанности с уходом Тайсона и угасанием Марлоса.

Соломон очень хорошо смотрелся на сборах, а также очень креативную игру показывал Педриньо. Также стоит ожидать Мудрика, который получал достаточно игровой практики. Возможно, Де Дзерби раскроет молодого украинца.

Между собой команды сыграли всего два матча — оба завершились триумфом донецкой команды. Примечательно, что один из них был финалом Кубка Украины.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Шахтер с 21 февраля этого года обходится без ничьих в УПЛ 12 матчей подряд: 8 побед и 4 поражения.

Безничейная гостевая клубная рекордная серия Ингульца с 14 февраля этого года длится 7 игр: 2 победы и 5 поражений.

30 матч Сергея Лавриненко в статусе главного тренера разных клубов УПЛ.

Дебют в УПЛ нового главного тренера Шахтера Роберто Де Дзерби, который станет 3 итальянским тренером в чемпионатах Украины, составив компанию Невио Скале (Шахтер, 22 игры) и Раванелли (Арсенал, 9 игр).