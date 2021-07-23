Украина

Хавбек Мариуполя забил в матче-открытия чемпионата Украины сезона-2021/22.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги сезона-2021/22 ПФК Львов принимает на своем поле Мариуполь.

На девятой минуте данного противостояния гости повели в счете благодаря голу полузащитника Андрея Кулакова.

Таким образом, 22-летний украинец стал автором первого гола в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

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