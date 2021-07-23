Украина
23 июля 2021, 21:25
Львов и Мариуполь поделили очки в матче-открытии нового сезона УПЛ
Команды обменялись голами еще в первом тайме.
ПФК Львов — Мариуполь, фото УПЛ
23 июля 2021, 21:25
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
ПФК Львов — Мариуполь 1:1
Голы: Ременяк, 32 — Кулаков, 9
ПФК Львов: Костик — Бусько, Романчук, Крушинский (Семенив, 85), Якимец (Зозуля, 82) — Брикнер (Политыло, 87) — Ременяк (Махмутович, 85), Чиряк, Шина, Эрнест — Ныч (Михоуби, 85).
Мариуполь: Кудрик — Меличенко (Кащук, 55), Микицей, Чоботенко, Стасюк — Чех — Горбунов, Мишнев (Хромей, 80), Петерман (Очеретько, 60), Топалов — Кулаков (Вьюнник, 79).
Предупреждения: Чиряк, Эрнест — Мишнев, Микицей