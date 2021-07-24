Украина

Главный тренер азовцев дал комментарий после матча со Львовом.

Мариуполь гостил у Львова в рамках поединка первого тура элитного дивизиона чемпионата Украины и сыграл вничью со счетом 1:1.

Главный тренер гостей Остап Маркевич прокомментировал итог поединка и трансферную политику относительно игроков Шахтера.

"Игра получилась интересной для болельщиков. И немного нервной для нас, для тренеров двух команд. Получилась такие "качели". Это был дебютный матч. А такие игры часто получаются нервными. Поэтому были ошибки и технического плана, и тактического. Поэтому, на мой взгляд, результат закономерен.

Можно ли арендованным у Шахтера играть против своего клуба? Я бы хотел, чтобы Шахтер сделал такой шаг. Это было бы на пользу всем.

Может ли Мариуполь отказаться от игрока, которого предлагает Шахтер? Да. Шахтер и Мариуполь — это два здоровых организма. С людьми, которые работают в Шахтере очень легко общаться, так как они являются профессионалами. Футболистов, на которых мы не рассчитываем, нам никто не отдает. Тех, которые нам подходят по своим футбольным, человеческим и бойцовским качествам, мы берем", — приводит слова Остапа Маркевича официальный сайт азовцев.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполя против ПФК Львов.