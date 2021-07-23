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Football.ua представляет анонс матча 1-го тура УПЛ

Честь открыть сезон-2021/22 в Украинской Премьер-лиге выпало ПФК Львов и Мариуполю, которые сыграют в 1-м туре на Арене Львов.

ПФК Львов — Мариуполь

Пятница, 23 июля, 19:30. Львов, Арена Львов. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Если перефразировать поговорку, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, то получится, что на Львов и Мариуполь ложится большая ответственность, ведь именно с ними футбольной Украине придется "встречать" новый сезон-2021/22. Остается надеяться, что обе команды сделают все возможное, чтобы зрелище вышло ярким и запоминающимся.

Команды по-разному провели межсезонье, однако использовали все возможности для того, чтобы максимально хорошо подготовиться к старту чемпионата.

Львовяне не покидали пределов Украины, проведя первые два этапа подготовки на своей загородной базе в Брюховичах, а третий — в Закарпатье.

При этом и спаринги "сине-золотые" проводили исключительно с соотечественниками: обыграли Минай (2:0), Верес (2:1), Подолье (1:0) и Ниву Т (1:0), разошлись миром с Агробизнесом (1:1), а также уступили Прикарпатью (1:2) и Колосу (1:2).

Не обошлось и без кадровых изменений. Покинули Львов Юрий Захаркив, Сантос, Донатас Казлаускас и Иван Лобай. Зато присоединились к команде на полноценной основе бывшие игроки Олимпика Сергей Политыло и Владислав Хамелюк, а на правах аренды — Алексей Зозуля из Колоса.

Стоит отметить, что за время межсезонья "сине-золотые львы" столкнулись с определенными событиями околофутбольного характера.

Клуб провел ребрендинг, и теперь у ПФК Львов появилась стильная новая эмблема. Остальные изменения не так заметны, но не менее важны для львовян.

Это можно отнести к приятным хлопотам, но были заботы и менее положительного характера.

Все болельщики с интересом следили за эпопеей, в ходе которой стадион Украина, заявленный всем львовскими командами как домашний, был лишен права принимать матчи УПЛ. И в итоге в результате непростых переговоров "горожанам" удалось договориться с Ареной Львов, где и состоится поединок против Мариуполя.

Также уже непосредственно за несколько дней до старта во Львове была зафиксирована вспышка коронавируса. Назывались разные количества заболевших, однако в итоге УПЛ было принято решение, что матч состоится, если хозяева смогут заявить на игру как минимум 14 здоровых игроков. Это оказалось не проблемой.

Мариуполь провел "летние каникулы" более разнообразно: побывал и "у бабушки" (в родных краях), и на курорте (слетал в Турцию). Да и соперники были многонациональные.

Азовцы выиграли у Пролетера (1:0), Полесья (3:0), Яруда (2:0) и сыграли вничью с Бурсаспором (1:1).

Что же касается трансферной кампании, то она у Мариуполя прошла по привычному сценарию: солидная группа арендованных игроков вернулась в Шахтер, около десятка прибыли из Шахтера в аренду на обкатку.

Стоит отметить Станислава Микицея из Черноморца — только он подписал полноценный контракт.

Не обошлось без трудностей и у Мариуполя: азовцам пришлось почти сутки добираться до места назначения на 1-й тур. Сначала на клубном автобусе до Запорожья, а оттуда на поезде Запорожье — Ужгород до Львова.

Интересные факты

– Команды провели между собой 16 матчей: 2 победы Львова, 7 побед Мариуполя, 2 ничьи.

– Мариуполь забивает Львову в УПЛ в последних четырех матчах (9 голов).

– Домашняя забивная серия Львова в УПЛ насчитывает 7 матчей (11 мячей).

– Мариуполь пропускает на выезде в УПЛ на протяжении трех матчей (5 мячей).

– Мариуполь ни разу не проиграл Львову в УПЛ на выезде (4 победы и 3 ничьи).

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