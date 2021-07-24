Украина

Украинский полузащитник Александр Беляев продолжит карьеру в турецком клубе Генчлербирлиги.

Украинский полузащитник Днепра-1 Александр Беляев продолжит карьеру в турецком клубе Генчлербирлиги на правах аренды. Об этом сообщает клубная пресс-служба турков.

Полузащитник будет выступать за клуб второго дивизиона Турции на протяжении следующего сезона. Никаких финансовых деталей сделки не сообщается.

Напомним, Беляев в прошлом сезоне на правах аренды играл за ВПК-Агро, который выступает в Первой лиге. Александр провел 14 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 представил форму на новый сезон-2021/22.