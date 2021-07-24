Украина 24 июля 2021, 08:19 Турецкий клуб арендовал полузащитника Днепра-1 Украинский полузащитник Александр Беляев продолжит карьеру в турецком клубе Генчлербирлиги. Александр Беляев. Фото Генчлербирлиги 24 июля 2021, 08:19 Украинский полузащитник Днепра-1 Александр Беляев продолжит карьеру в турецком клубе Генчлербирлиги на правах аренды. Об этом сообщает клубная пресс-служба турков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gençlerbirliği SK (@genclerbirligisk) Полузащитник будет выступать за клуб второго дивизиона Турции на протяжении следующего сезона. Никаких финансовых деталей сделки не сообщается. Напомним, Беляев в прошлом сезоне на правах аренды играл за ВПК-Агро, который выступает в Первой лиге. Александр провел 14 матчей и забил два гола. Ранее сообщалось, что Днепр-1 представил форму на новый сезон-2021/22. Люди Александр Беляев Команды Генчлербирлиги Днепр-1 Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте