Украина

Первым титульным спонсором в истории клуба стал Parimatch.

Днепр-1 на своем официальном сайте представил новый комплект домашней формы на сезон-2021/22.

Презентация новой экипировки от компании Nike прошла на домашнем стадионе днепрян.

Новая форма выполнена в синем цвете с голубыми рукавами, а запасная будет желтой. Вратарская форма выполнена в трех комплектах — зеленом, желтом и голубом.

На одном рукаве формы появилась надпись с хэштегом #ДНІПРО1, а на другом новый шеврон УПЛ.

Также отметим, что первым титульным спонсором в истории клуба стала компания Parimatch.

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