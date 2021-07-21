Первым титульным спонсором в истории клуба стал Parimatch.
СК Днепр-1
21 июля 2021, 20:59
Днепр-1 на своем официальном сайте представил новый комплект домашней формы на сезон-2021/22.
Презентация новой экипировки от компании Nike прошла на домашнем стадионе днепрян.
Новая форма выполнена в синем цвете с голубыми рукавами, а запасная будет желтой. Вратарская форма выполнена в трех комплектах — зеленом, желтом и голубом.
На одном рукаве формы появилась надпись с хэштегом #ДНІПРО1, а на другом новый шеврон УПЛ.
Также отметим, что первым титульным спонсором в истории клуба стала компания Parimatch.
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