Украина

Наставник львовян прокомментировал стартовый поединок его команды в УПЛ.

В стартовом поединке нового сезона украинской Премьер-лиги Мариуполь и ПФК Львов расписали мировую со счетом 1:1 при достаточно увлекательной игре.

ПФК Львов — Мариуполь 1:1 Видео голов и обзор матча

По окончании поединка главный тренер "золотых львов" Анатолий Бессмертный прокомментировал выступление своих подопечных в данной игре.

"Действительно, в начале игры Эрнест допустил ошибку, которая привела к пропущенному нами голу, но затем мы сумели успокоить его, и игра всей команды сразу преобразилась. Где-то, начало игры не задалось у каждого.

Многих игроков не было сегодня в заявке, где-то — нервы на старте сезона дают о себе знать. Я от его игры получил сегодня удовольствие. Как и от игры всей команды в целом.

Также, я очень рад за Артура Ременяка. Парни очень тяжело работали на подготовительных сборах и где-то Артур затерялся. Под конец сборов уже начал "выплывать", и тренерский штаб доверил ему место в стартовом составе, — подытожил опытный специалист.

В следующем туре ПФК Львов сыграет против донецкого Шахтера на своей домашней арене.