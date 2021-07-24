Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и ковалевский Колос.

Второй игровой день первого тура УПЛ стартует с матча в Луцке, где на поле стадиона Авангард сыграют ровенский Верес и ковалевский Колос.

Победители прошлого сезона Первой лиги отметили свое возвращение в "элиту" выходом на флангах атаки братьев Пасич, в то время как пару форвардов с Сергийчуком составил Гегедош.

У Колоса отмечаем появление с первых минут "летнего" новичка Павловеца в центре обороны, а также выход Ники Ситчинавы на острие атаки.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Е. Пасич, Полюлях, Кучеров, Г. Пасич — Гегедош, Сергийчук.

Запасные: Кичак, Махнев, Петько, Клец, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Гайдучик, Шестаков.



Колос: Волынец — Золотов, Павловец, Новак, Черноморец — Милько, Богданов — Ильин, Костышин, Чурко — Ситчинава.