Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и ковалевский Колос.
Ника Ситчинава, фото ФК Колос Ковалевка
24 июля 2021, 16:29
Второй игровой день первого тура УПЛ стартует с матча в Луцке, где на поле стадиона Авангард сыграют ровенский Верес и ковалевский Колос.
Победители прошлого сезона Первой лиги отметили свое возвращение в "элиту" выходом на флангах атаки братьев Пасич, в то время как пару форвардов с Сергийчуком составил Гегедош.
У Колоса отмечаем появление с первых минут "летнего" новичка Павловеца в центре обороны, а также выход Ники Ситчинавы на острие атаки.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Е. Пасич, Полюлях, Кучеров, Г. Пасич — Гегедош, Сергийчук.
Запасные: Кичак, Махнев, Петько, Клец, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Гайдучик, Шестаков.
Запасные: Маханьков, Гавриш, Петров, Ром, Задоя, Нуриев, Силва, Сорокин, Салабай.
Колос: Волынец — Золотов, Павловец, Новак, Черноморец — Милько, Богданов — Ильин, Костышин, Чурко — Ситчинава.
Матч Верес — Колос начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.