Украина 24 июля 2021, 16:59 Черноморец арендовал защитника Ворсклы Футболист стал 14 арендованным игроком. Валерий Дубко, ФК Ворскла 24 июля 2021, 16:59 Одесский Черноморец арендовал защитника полтавской Ворсклы Валерия Дубко. Футболист заявил игрока на предстоящий сезон украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ. На счету 20-летнего футболиста два матча (18 минут) за основную команду полтавской Ворсклы в минувшем сезоне. Ранее сообщалось, что Черноморец арендовал 12 футболистов Динамо. Позже к списку добавился форвард киевлян Владислав Ванат. Люди Валерий Дубко Команды Ворскла Черноморец Источники УПЛ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте