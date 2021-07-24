Украина

Футболист стал 14 арендованным игроком.

Одесский Черноморец арендовал защитника полтавской Ворсклы Валерия Дубко.

Футболист заявил игрока на предстоящий сезон украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

На счету 20-летнего футболиста два матча (18 минут) за основную команду полтавской Ворсклы в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось, что Черноморец арендовал 12 футболистов Динамо. Позже к списку добавился форвард киевлян Владислав Ванат.