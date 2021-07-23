Украина

Одесситы продолжают усиление игроками чемпиона страны.

Динамо отправило еще одного футболиста, Владислава Ваната, в аренду в Черноморец, сообщает официальный сайт киевлян.

Срок соглашения с молодым нападающим рассчитан на один год. Он стал уже 13 футболистом из Динамо в Черноморце.

Отметим, что в прошлом сезоне U-21 Владислав Ванат стал лучшим бомбардиром с 26 голами в 25 матчах.

Напомним, что ультрас "моряков" жестко осудили действия руководства клуба и пообещали срывать домашние матчи Черноморца в УПЛ из-за прибывшего "десанта" из Динамо.