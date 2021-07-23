Одесситы продолжают усиление игроками чемпиона страны.
Владислав Ванат, фото Динамо
23 июля 2021, 22:59
Динамо отправило еще одного футболиста, Владислава Ваната, в аренду в Черноморец, сообщает официальный сайт киевлян.
Срок соглашения с молодым нападающим рассчитан на один год. Он стал уже 13 футболистом из Динамо в Черноморце.
Отметим, что в прошлом сезоне U-21 Владислав Ванат стал лучшим бомбардиром с 26 голами в 25 матчах.
Напомним, что ультрас "моряков" жестко осудили действия руководства клуба и пообещали срывать домашние матчи Черноморца в УПЛ из-за прибывшего "десанта" из Динамо.