Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги в очном противостоянии сошлись новичок высшего дивизиона страны, ровненский Верес, и ковалевский Колос, который будет представлять Украину в Лиге конференций.

За два тайма командам не удалось вскрыть оборону друг друга и выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Обзор матча:

Верес — Колос 0:0



Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Е. Пасич (Дахновский, 81), Полюлях (Клец, 76), Кучеров, Г. Пасич (Гечев, 89) — Гегедош (Шестаков, 76), Сергийчук (Гайдучик, 89).



Колос: Волынец — Золотов, Павловец, Новак, Черноморец — Милько, Богданов (Задоя, 47) — Чурко (Сорокин, 84), Костышин (Нуриев 59), Ильин (Диего Кариока, 59) — Ситчинава (Салабай, 84).



Предупреждения: Полюлях, Кучеров, Немчанинов, Клец — Ильин, Ситчинава, Павловец.