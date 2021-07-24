Украина

Турецкий клуб заменит Вильярреал, поединок киевлян с которым отменили.

Стал известен очередной соперник киевского Динамо во время тренировочного сбора, который проходит в рамках подготовки к новому сезону.

Как сообщает официальный сайт Динамо, подопечные Мирчи Луческу встретятся с турецким Газиантепом.

Этот поединок состоится 25 июля в 18:00 по киевскому времени, после которого на следующий день игроки Динамо вернутся в столицу Украины.

Напомним, 26 июля "бело-синие" должны были сыграть контрольный поединок с Вильярреалом, но в стане испанского клуба выявили случаи заражения коронавирусом, поэтому матч пришлось отменить.