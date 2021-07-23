Украина

Киевляне вынуждены искать нового спарринг-партнера.

Динамо Киев планировало провести контрольный поединок против Вильярреала 26 июля в австрийском Куфштайне.

Однако, как сообщает официальный сайт "Желтой субмарины", игра не состоится — в стане испанцев были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Отметим, что после игры с Вильярреалом Динамо планировало вернуться в Киев и продолжить подготовку к старту предстоящего сезона.

Напомним, что также киевляне на сборах встречаются с Унионом из Берлина. На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция.