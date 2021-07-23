Киевляне вынуждены искать нового спарринг-партнера.
Динамо - Вильярреал, getty images
23 июля 2021, 19:32
Динамо Киев планировало провести контрольный поединок против Вильярреала 26 июля в австрийском Куфштайне.
Однако, как сообщает официальный сайт "Желтой субмарины", игра не состоится — в стане испанцев были выявлены случаи заражения коронавирусом.
Отметим, что после игры с Вильярреалом Динамо планировало вернуться в Киев и продолжить подготовку к старту предстоящего сезона.
Напомним, что также киевляне на сборах встречаются с Унионом из Берлина. На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция.