Украина

Футболист в своем первом матче открыл лик забитым голам.

В рамках первого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в Киеве обыграл Ингулец (2:1).

Несмотря на поражение, с хорошим настроением поле покидал новичок Ингульца Майкл Гопей.

Форвард сумел поразить ворота Анатолия Трубина на 81 минуте встречи после шикарной передачи от Евгения Опанасенко.

Отметим, что этот мяч стал историческим, так как Ингулец впервые в истории противостояний с Шахтером сумел поразить их ворота.

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