Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер сошелся в противостоянии с петровским Ингульцом на НСК Олимпийский.

Победителем этой встречи стали подопечные Роберто Де Дзерби, для которого матч против Ингульца стал дебютным официальным на посту главного тренера "горняков.

Обзор матча:



Шахтер — Ингулец 2:1

Голы: Траоре, 12, Алан Патрик, 34 — Гопей, 81.



Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82) — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик (Судаков, 69), Соломон (Маркос Антонио, 88) — Траоре.



Ингулец: Гальчук — Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко — Шишка, Запорожец, Коробенко — Ситало (Гопей, 46), Шарай (Головкин, 72).



Предупреждения: Тете — Запорожец, Павлов.