Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Шахтер - Ингулец
24 июля 2021, 21:59
В поединке первого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер сошелся в противостоянии с петровским Ингульцом на НСК Олимпийский.
Победителем этой встречи стали подопечные Роберто Де Дзерби, для которого матч против Ингульца стал дебютным официальным на посту главного тренера "горняков.
Обзор матча:
Шахтер — Ингулец 2:1
Голы: Траоре, 12, Алан Патрик, 34 — Гопей, 81.
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Витао, 82) — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик (Судаков, 69), Соломон (Маркос Антонио, 88) — Траоре.
Ингулец: Гальчук — Полегенько, Поспелов, Ковалев, Павлов (Козак, 73), Опанасенко — Шишка, Запорожец, Коробенко — Ситало (Гопей, 46), Шарай (Головкин, 72).
Предупреждения: Тете — Запорожец, Павлов.