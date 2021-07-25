Украина

Стал известен стартовый состав "бело-синих" на товарищескую встречу с турецким клубом.

Динамо Киев перед возвращением в Украину проведет последний товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. Следующим соперником "бело-синих" станет турецкий Газиантеп.

Тренерский штаб Мирчи Луческу определился со стартовым составом на данное противостояние, которое состоится сегодня, 25 июля, в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что следить за событиями товарищеского матча Динамо Киев — Газиантеп вы сможете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.