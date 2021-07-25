Украина

Вашему вниманию прямай трансляция контрольного поединка.

Динамо завершает подготовку к сезону-2021/22 на третьем летнем сборе в Австрии.

Заключительный спарринг киевляне проведут против турецкого Газиантепа, который заменил отмененную встречу с Вильярреалом.

Матч Динамо — Газиантеп состоится в воскресенье, 25 июля. Начало в 18:00 по киевскому времени.

Видео онлайн-трансляция матча:

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