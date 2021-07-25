Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 принимал на своем поле львовский Рух и одержал непростую победу со счетом 2:1.

Для футболистов харьковского клуба этот матч стал дебютным в высшем дивизионе Украины. За Металлист 1925 голы забивали Батюшин и Крыськив, тогда как за Рух — Кузык.

Обзор матча:

Металлист 1925 — Рух 2:1

Голы: Батюшин, 7, Крыськив, 35 — Кузык, 51



Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк, Габелок, Крыськив (Ременюк, 80) — Савин (Протасов, 70), Пономарь (Фабиньо, 15, Ермаков, 80), Батюшин (Дмитренко, 70).



Рух: Бандура — Гагун, Белый, Дидык, Мысык (Лях, 46) — Мартынюк — Бойчук (Кондраков, 82), Кухарук (Притула, 54), Федорчук, Климчук — Борячук (Кузык, 46).



Предупреждения: Западня, Голодюк, Сидоренко — Мартынюк, Кондраков.