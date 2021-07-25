Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Десна — Черноморец
25 июля 2021, 21:59
В поединке первого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна одержала разгромную победу над одесским Черноморцем.
Подопечные Александра Рябоконя отправили в ворота соперника три безответных мяча, чего им оказалось более чем достаточно для достижения победного результата.
Обзор матча:
Десна - Черноморец 3:0
Голы: Калитвинцев, 51, 56, Завийский, 80
Десна: Литовка — Селин, Цымбалюк, Сафронов (Жук, 71), Завийский — Калитвинцев, Картушов, Арвеладзе (Биловар, 87), Тотовицкий (Белич, 87) - Безбородько (Волошин, 81), Будковский (Шевцов, 81).
Черноморец: Кучерук — Скорко, Кузик, Мартыненко - Вачиберадзе (Тлумак, 58), Билошевский, Авагимян (Дубко, 43), Михайленко, Брагару (Исаенко, 82) — Штогрин, Ванат (Бугай, 82).
Предупреждения: Селин, Калитвинцев — Белошевский, Авагимян, Ванат
Удаление: Белошевский, 39 (повторное предупреждение)