Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна одержала разгромную победу над одесским Черноморцем.

Подопечные Александра Рябоконя отправили в ворота соперника три безответных мяча, чего им оказалось более чем достаточно для достижения победного результата.

Обзор матча:

Десна - Черноморец 3:0

Голы: Калитвинцев, 51, 56, Завийский, 80

Десна: Литовка — Селин, Цымбалюк, Сафронов (Жук, 71), Завийский — Калитвинцев, Картушов, Арвеладзе (Биловар, 87), Тотовицкий (Белич, 87) - Безбородько (Волошин, 81), Будковский (Шевцов, 81).

Черноморец: Кучерук — Скорко, Кузик, Мартыненко - Вачиберадзе (Тлумак, 58), Билошевский, Авагимян (Дубко, 43), Михайленко, Брагару (Исаенко, 82) — Штогрин, Ванат (Бугай, 82).

Предупреждения: Селин, Калитвинцев — Белошевский, Авагимян, Ванат

Удаление: Белошевский, 39 (повторное предупреждение)