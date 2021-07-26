Украина

Полузащитник Десны подвел итог стартовому матчу своей команды в новом сезоне УПЛ.

В рамках первого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна на своем поле принимала одесский Черноморец, и сумела достаточно уверенно обыграть вернувшийся в "элиту" коллектив со счетом 3:0.

Десна — Черноморец 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "северян" Тарас Завийский, чей гол на 80-й минуте подвел итог под данным противостоянием, поделился впечатлениями от поединка с журналистами.

"Скорее всего, игру переломил момент с красной карточкой у соперников (на 39-й минуте был удален Богдан Билошевский — ред.). Мы стали больше раскатывать мяч, а парни, я имею ввиду Черноморец, просто устали, и где-то это повлияло на появление свободных зон.

Они где-то не успевали, поэтому вот такой перевес и получился", — подытожил футболист.

В следующем туре черниговская Десна сыграет в гостях у Мариуполя.