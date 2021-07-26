Украина

Наставник луганчан поделился мнением о поединке первого тура.

В рамках первого тура УПЛ луганская Заря дома с минимальным счетом уступила Александрии (0:1).

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник поделился мнением о прошедшем поединке.

"Не хватает голика, который бы раскрепостил команду. Остается поздравить соперника с победой, не могу сказать заслуженной. Но у нас такое не впервой, что втянуться нужно к официальным играм. По игре не могу сказать, что мы выглядели плохо.

Я за соперниками не слежу. У нас видоизменилась команда, новые футболисты. Прошлый чемпионат мы начали с двух поражений при худшей игре. У каждого своя история, мы смотрим на себя. Будем делать выводы, ошибки разбирать и улучшаться.

Все игроки, которые выступают за Зарю — хорошего уровня. Я доволен теми футболистами, которые у меня есть. Будут усиления? Возможно и нет. Сегодня мы играли не плохо. Смотрим вперед. Еврокубки не держим в голове", — сказал Скрипник в интервью Профутбол Digital.

Видео гола и обзор матча Заря — Ворскла можно смотреть на Football.ua.

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