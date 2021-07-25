Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги луганская Заря принимала на своем Александрию и потерпела минимальное поражение.

Главным героем данного противостояния можно смело назвать Ивана Калюжного, который и стал автором единственного гола в ворота команды Виктора Скрипника.

Обзор матча:

Заря — Александрия 0:1

Гол: Калюжный, 40



Заря: Шевченко — Фаворов (Хомченовский, 73), Вернидуб (Лунев, 85), Имереков, Жуниньо — Кочергин, Цвек, Назарина (Кристиан, 73), Булеца — Шахаб (Гладкий, 62), Громов (Аллахьяр, 62).



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Дрышлюк, 81), Демченко, Ковалец — Одарюк (Кожушко, 69), Устименко (Спинелли, 74), Третьяков.



Предупреждения: Имереков, Кочергин, Гладкий — Билык, Бабогло