Украина

Наставник александрийцев оценил поединок против Зари.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал победу над Зарей в первом туре УПЛ (1:0).

"Хороший дебют. Довольны результатом. Боженька нам помог. Моменты были у Зари довольно-таки приличные, но фарт был у нас.

Заря – хорошая команда, бронзовые призеры. Тем более им сейчас играть в еврокубках, представлять нашу страну. Команда очень хорошая", — сказал Гура.

Напомним, Юрий Гура сменил на посту наставника команды Владимира Шарана по окончанию минувшего сезона.

Видео гола и обзор матча Заря — Ворскла можно смотреть на Football.ua.

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