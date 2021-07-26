Украина

Football.ua пообщается с лидером дончан.

Николай Матвиенко за последние годы успел стать одним из ведущих футболистов донецкого Шахтера и привлекает интерес европейских клубов.

Кроме того, защитник остается одним из лидеров национальной сборной Украины. Football.ua проведет интервью с Николаем Матвиенко.

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