Football.ua пообщается с лидером дончан.
Николай Матвиенко, getty images
26 июля 2021, 19:21
Николай Матвиенко за последние годы успел стать одним из ведущих футболистов донецкого Шахтера и привлекает интерес европейских клубов.
Кроме того, защитник остается одним из лидеров национальной сборной Украины. Football.ua проведет интервью с Николаем Матвиенко.
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