Украина

Работа судейской бригады оставляет желать лучшего.

Ворскла принимала Днепр-1 в рамках поединка первого тура чемпионата Украины и сыграла вничью со счетом 2:2.

Особой критике поддалась работа арбитров встречи во главе с Юрием Ивановым. Два гола в матче были забиты из офсайда.

В ситуации с полтавчанами положение "вне игры" было минимальным, а вот второй гол Довбика вызывает огромные вопросы к боковому арбитру.

Отметим, что в данной игре VAR работал в тестовом режиме, а потому не имел возможности вмешиваться в игру.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворсклы против Днепра-1.