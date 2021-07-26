Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В захватывающем поединке стартового тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле расписала мировую с Днепром-1. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт на седьмой минуте, когда красивым голом отметился Степанюк, а затем на старте второго тайма днепряне остались в меньшинстве после удаления Логинова за вторую желтую карточку.

Несмотря на удаление команда Игора Йовичевича сравняла счет усилиями Довбика. Спустя восемь минут Сваток неудачно выбил мяч в своей штрафной и сфера влетела в ворота. Однако последнее слово было за Днепром-1, где Довбик оформил дубль.

Обзор матча:

Ворскла — Днепр-1 2:2

Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт.) — Довбик, 59, 72.



Ворскла: Ризнык — Чеснаков (Пешич, 66), Яворский, Тамм — Пердута, Пуцлин, Тилль (Челядин, 60), Якубу (Кравчук, 81) — Скляр, Степанюк (Вакула, 61), Кане (Луизао, 61).



Днепр-1: Паст — Адамюк, Сваток, Логинов — Кравченко, Когут (Ди Франко, 57), Джурасек, Лучкевич (Батагов, 76) — Русин (Назаренко, 61), Довбик, Чуже.



Предупреждения: Яворский, Челядин — Логинов, Когут, Назаренко



На 56-й минуте был удален Сергей Логинов (Днепр-1) (второе предупреждение).

На 87-й минуте был удален Игор Йовичевич (Днепр-1) (неспортивное поведение, не на поле).