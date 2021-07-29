Украина

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири будет выступать в Черноморце на правах аренды.

Одесский Черноморец арендовал полузащитника киевского Динамо Мохаммеда Кадири. Об этом сообщает пресс-служба моряков.

Скорее всего, Кадири подписал арендное соглашение с одесситами на один год — до конца сезона 2021/22. Однако, никакой официальной информации и о сроках аренды и финансовых условиях перехода не сообщается.

Напомним, ганский полузащитник стал уже 14 футболистом Динамо, который в летнее трансферное окно пополнил состав "моряков". Ранее одесситы арендовали у "бело синих" 13 футболистов, среди которых Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Богдан Билошевский, Владислав Ванат и Евгений Исаенко.

Кадири перешел в киевское Динамо из Аустрии летом 2019 года. Прошлый сезон ганский полузащитник провел в тульском Арсенале.

Ранее сообщалось, что ультрас "моряков" жестко осудили действия руководства клуба и пообещали срывать домашние матчи Черноморца в УПЛ.