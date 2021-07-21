Команда Юрия Мороза усилилась рядом футболистов Динамо.
Георгий Цитаишвили. Фото ФК Динамо Киев
21 июля 2021, 14:15
Киевское Динамо огласило о переходе ряда своих футболистов в одесский Черноморец на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
По официальной информации еще 12 футболистов Динамо стали "моряками", подписав арендные соглашения с одесским клубом.
Так, за Черноморец в следующем сезоне будут выступать: вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.
Отмечается, что все арендные соглашения подписаны на один год — до конца сезона 2021/22.
Ранее сообщалось, что ультрас "моряков" жестко осудили действия руководства клуба и пообещали срывать домашние матчи Черноморца в УПЛ.
Напомним, подопечные Юрия Мороза начнут свой путь в новом сезоне УПЛ матчем против черниговской Десны.